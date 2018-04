Basket femminile, Playoff Serie A1 2018: Venezia vince gara-1, Torino crolla nell’ultimo quarto

Sono iniziati i Playoff della Serie A1 di basket femminile. In gara-1 dei quarti di finale la Reyer Venezia ha sconfitto 74-57 la Fixi Torino al termine di una partita che si è decisa negli ultimi dieci minuti, quando la neo finalista di Eurocup ha costruito il break decisivo per la vittoria finale.

Ottima prova in casa Venezia di Martina Bestagno, che chiude con 14 punti a referto. Riquna Williams è la top scorer con 16 punti ed in doppia cifra chiudono anche Ruzickova (12), De Pretto e Walker (10). A Torino non bastano i 16 punti di Ivana Tikvic e gli 11 di Sara Bocchetti.

Ottimo inizio di Venezia che scappa sull’8-0. Torino reagisce e si porta sul -2. Si gioca punto a punto, ma nel finale le padrone di casa allungano sul +6 (16-10). Nel secondo quarto c’è una bella reazione di Torino, che riesce a fare partita parti con Venezia e all’intervallo raggiunge la parità 30-30.

Al rientro dagli spogliatoi Venezia tenta un nuovo allungo con Ruzickova, ma Tikvic e Bocchetti riescono a tenere ancora incollata Torino alla partita (48-44 alla terza sirena). Negli ultimi dieci minuti, però, Torino crolla e Venezia vola via, chiudendo alla fine 74-57.

Questo il tabellino della partita

UMANA REYER VENEZIA – FIXI PIRAMIS TORINO 74-57 (16-10, 14-20, 18-14, 26-13)

Venezia: Williams 16, De Pretto 10, Ruzickova 12, Walker 10, Carangelo 4, Micovic, Bestagno 14, Kacerik, Sandri 2, Dotto 6, Madera, Togliani

Torino: Pertile, Tikvic 16, Verona, Milazzo 5, Quarta, Trucco 6, Marangoni 2, Bocchetti 11, Salvini, Brunner 10, Gill 7













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo