Basket, Europe Cup 2018: Venezia e Avellino vincono le semifinali d’andata. La finale italiana è più vicina

La possibilità di una finale tutta italiana nella FIBA Europe Cup si fa più concreta dopo le partite di andata. Ci sono ancora 40 minuti da giocare ma la Reyer Venezia e la Sidigas Avellino hanno vinto i rispettivi match, in casa. Vantaggi minimi, non confortanti (specie nel secondo caso), ma comunque un bottino da difendere tra sette giorni.

La Reyer Venezia ha impresso il suo ritmo sin dall’inizio della partita. Pochi minuti, infatti, e il tabellone recitava 15-4 per i padroni di casa. Il Donar si è rifatto sotto con un parziale di 8-0 (17-14), che ha scosso l’Umana, complice un antisportivo fischiato a Pasalic (25-17). Nel secondo quarto gli olandesi, guidati da Burgess e Den Bosch, sono riusciti addirittura a trovare il sorpasso, anche per via di un calo degli orogranata (28-32). Haynes e Jenkins hanno firmato il controsorpasso ma è stato il Groningen a chiudere avanti all’intervallo (42-43). Venezia ha schiacciato il piede sul gas a inizio ripresa con Tonut, ma immediata è stata la risposta degli ospiti (55-53). Ancora Tonut, aiutato da Peric, ha spinto la Reyer fino al +13 a inizio quarto periodo, prima che Gipson e Slagter provassero a ricucire lo strappo (75-69). I campioni d’Italia, però, hanno saputo conservare il vantaggio, arrivato sulla sirena al +10 con la tripla di Haynes (82-72).

Margine minimo per la Sidigas Avellino, non senza rammarico, perché la squadra irpina poteva portare a casa un vantaggio maggiore. È stata una partita equilibrata sin dalla palla a due, con gli ospiti che hanno risposto colpo su colpo. Dopo il 15-15 del primo periodo, i Bakken Bears hanno provato l’allungo, ma pronta è stata la replica di Zerini e Rich. Avellino ha provato a sua volta la fuga, resistendo anche a Christoffersen. Rich è stato incontenibile a fine primo tempo, portando i suoi al riposo lungo sul +6 (37-31). L’accelerata definitiva della Sidigas è arrivata nel terzo periodo. Hanno iniziato Rich e Leunen, hanno proseguito Wells e Lawal (52-38). La partita sembrava mettersi in discesa ma i danesi non hanno mollato e nel quarto periodo hanno cominciato a farsi sotto. È stato Diouf ad innescare Akoon-Purcell e Crockett, mentre è stato il solo Rich a rispondere. Il Bakker ha rosicchiato il distacco fino al -6; la Sidigas si è bloccata, ma alla fine è riuscita a portare a casa il +3 (75-72).













Credit: Ciamillo