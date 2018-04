Basket, Champions League 2018: la Final Four si giocherà ad Atene. Mercoledì il sorteggio delle semifinali

La Champions League 2018 è giunta all’atto finale. La Final Four si disputerà dal 4 al 6 maggio prossimi. Teatro delle ultime tre sfide sarà Atene. La scelta è arrivata, come previsto, una volta conosciute le quattro partecipanti. Come nella prima edizione dello scorso anno, infatti, la FIBA aveva stabilito ad inizio stagione che ad ospitare la finale a quattro sarebbe stata una delle quattro protagoniste.

Tra le semifinaliste c’è l’AEK Atene, che riceverà le tre avversarie, ovvero Monaco (presente anche lo scorso anno), MHP Riesen Ludwigsburg e UCAM Murcia, nell’impianto di OAKA (18.000 posti). “Abbiamo constatato l’entusiasmo della città e della comunità locale nell’ospitare l’evento e siamo contenti di aver scelto Atene“, ha commentato Patrick Comninos, CEO della FIBA. “La presenza di quattro club tutti al top nei rispettivi campionati contribuirà a creare un ambiente unico“.

La prossima settimana, mercoledì 12 aprile, saranno stabiliti gli accoppiamenti delle semifinali.













Credit: Ciamillo