Andrea Dovizioso, GP Argentina 2018: “Situazione complessa per tanti motivi, possiamo solo migliorare”

Andrea Dovizioso è andato in grande difficoltà durante le prove libere del GP Argentina 2018, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese della Ducati, vincitore in Qatar, non è mai riuscito a trovare il feeling con la pista e con la moto: la classifica combinata dei tempi parla chiaro, il Dovi è ultimo e la strada è tutta in salita.

Non sarà facile riemergere a meno che non si riesca a effettuare un lavoro importante tra prove libere 3 e qualifiche come ha dichiarato lui stesso nelle stringate dichiarazioni rilasciate al termine delle libere: “Si deve lavorare. La situazione è un po’ complessa per un insieme di combinazioni fra gomme, asfalto e assetti, ma possiamo migliorare“.













FOTOCATTAGNI