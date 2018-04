Andrea Dovizioso, GP Americhe 2018: “Le gomme ci complicano la vita, c’è poco grip. Posso migliorare ma…”

Andrea Dovizioso ha concluso all’ottavo posto il secondo turno di prove libere del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese della Ducati non sembra soddisfatto della sua prestazione, la moto ha avuto delle importanti difficoltà di grip sul tracciato di Austin e ha così dichiarato ai microfoni di Sky: “Non ho una risposta sulla tenuta delle gomme ed è questo che ci rende la vita complicata quando c’è poco grip. Come in Argentina portano 3-4 tipi di mescole diverse ma non hanno prestazioni diverse. Quando hai in pista tante marche diverse non ci sarà mai una gomma che va bene per tutte ed è per questo che in ogni gara cambia il favorito. Bisognerebbe portare delle gomme diverse. Noi siamo un po’ migliorati oggi ma è davvero complicato essere morbidi della guida: non siamo messi così male ma dobbiamo fare di più. Qui abbiamo girato pochissimo sul bagnato e c’è poca esperienza, potrebbe cambiare molto domani. Possiamo comunque aspettarci un Dovizioso in grado di costruire un buon giro in qualifica e in gara può succedere tutto“.