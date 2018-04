Amstel Gold Race 2018: Peter Sagan per continuare a vincere dopo il trionfo alla Roubaix

Dopo il successo alla Parigi-Roubaix, Peter Sagan non si ferma. Anzi, punta dritto sulle classiche delle Ardenne e in particolare sull’Amstel Gold Race, che domenica aprirà il trittico che andrà a completarsi con Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi.

Il tre volte Campione del Mondo è già salito sul podio, quando ancora l’arrivo era posto in vetta al Cauberg. Da allora il percorso è mutato in maniera drastica, tanto da cambiare volto alla Classica della birra. Riuscirà a ripetersi? Sulla carta, ha tutte le caratteristiche per riuscirci, considerando che sono pochi i percorsi preclusi alle sue potenzialità, come dimostrano anche i tre Mondiali vinti. Se ha deciso di partecipare, il capitano della Bora-hansgrohe pensa di avere il potenziale quantomeno per giocarsi il successo, e libero da impedimenti mentali dopo aver dominato la Roubaix potrebbe addirittura regalare spettacolo con una condotta di gara aggressiva.

Certo, non sarà facile. La preparazione effettuata per le classiche delle pietre potrebbe togliergli la leggerezza necessaria per le côte. Difficile interpretare la gara: nell’unica edizione su questo percorso, la corsa si è infiammata lontano dal traguardo. Peter ha dimostrato di potersela giocare sia in questo caso sia che in un’eventuale volata. Immaginarlo vincitore non è utopia, anzi.













Foto: Valerio Origo