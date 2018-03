Volley femminile, Serie A1 2019: chi giocherà? Modena si ritira, crisi Pesaro, Bergamo salva. Torna il Club Italia?

Chi giocherà nella prossima Serie A1 di volley femminile? Modena ha annunciato che non si iscriverà, Pesaro ha dato un grido di allarme e rischia di rimanere fuori se non avrà il budget. Fortunatamente Bergamo è stata salvata dopo l’addio della Foppapedretti e prosegue la propria storia gloriosa fatta di grandi successi in 25 anni. Al momento dunque soltanto 11 squadre sono certe di partecipare alla Serie A1 2018-2019: Novara, Scandicci, Conegliano, Busto Arsizio, Monza, Firenze, Casalmaggiore, Bergamo. A loro si aggiungeranno le due promosse dalla Serie A2 e molto probabilmente il Club Italia.

La Federazione e la Lega sarebbero vicine all’accordo che porterebbe nuovamente le azzurrine nella massima Serie. Difficilmente avremo però un campionato a 11 squadre. Molto dipenderà da Pesaro: se le marchigiane troveranno le coperture economiche allora avremo una tradizionale Serie A1 a 12, altrimenti sarà necessario procedere con un ripescaggio e l’indiziata principale è Filottrano, retrocessa sul campo soltanto per quoziente set nei confronti di Bergamo.