Volley femminile, Bergamo è salva! La Zanetti Formaggi subentra a Foppapedretti, si giocherà in Serie A1

Bergamo Volley è salva! Lo storico club orobico, che ha segnato la storia della pallavolo italiana negli ultimi 25 anni, si iscriverà alla prossima Serie A1 con Zanetti Formaggi nelle vesti di sponsor. La Foppapedretti aveva infatti mollato e si temeva che nessuno riuscisse a subentrare, ma la lieta notizia di oggi ha sciolto tutti i dubbi.

La vecchia proprietà e i nuovi investitori si sono incontrati e hanno siglato l’accordo. La nota azienda casearia sarà dunque il main sponsor della squadra per tre stagioni e porterà con sé altri piccoli partner con l’obiettivo di disputare un campionato di medio-alta classifica. Bergamo è riuscita a mantenere la massima serie soltanto all’ultima giornata della regular season, avendo la meglio su Filottrano soltanto per quoziente set. In squadra giocatrici importanti come Ofelia Malinov e Miriam Sylla che ora potrebbero rimanere.













(foto Ettore Griffoni)