Volley femminile, Playoff Scudetto – Quarti di finale: Conegliano e Scandicci passeggiano in gara1

Dopo i due anticipi di ieri, oggi si sono disputate le altre gara1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di volley femminile. Le due grandi favorite si sono imposte nettamente per 3-0 di fronte al proprio pubblico e settimana prossima potranno chiudere i conti in trasferta.

Scandicci ha travolto Pesaro con un perentorio 3-0 (25-15; 25-21; 25-21). Tutto facile per Isabelle Haak (19 punti), Bethania De La Cruz (13) e Adenizia (11, 4 muri) contro le marchigiane a cui non sono bastate le 11 marcature della solita Nizetich. Il divario tecnico tra la seconda e la settima della regular season si è rivelato davvero troppo proprio come tra Conegliano e Modena.

Le Pantere si sono imposto con un triplo 25-16 non lasciando davvero mai spazio alle emiliane che pagano l’assenza forzata di Caterina Bosetti. Le vicecampionesse d’Europa amministrano la situazione con l’opposto Samanta Fabris (15) e il martello Samantha Bricio (13) sugli scudi, prova sottotono di Katarina Barun (8) e Camilla Mingardi (7).

PLAYOFF SCUDETTO – QUARTI DI FINALE (al meglio delle 3):

Novara vs Firenze 1-0

Busto Arsizio vs Monza 0-1

Scandicci vs Pesaro 1-0

Conegliano vs Modena 1-0













(foto Ettore Griffoni)