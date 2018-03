Volley femminile, CEV Cup 2018 – Casalmaggiore eliminata ai quarti di finale, Schwerin troppo forte

Casalmaggiore è stata eliminata ai quarti di finale della CEV Cup 2018 di volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le ragazze in rosa sono state sconfitte dallo Schwerin per 3-1 (25-18; 20-25; 25-15; 28-26) nell’incontro di ritorno dopo aver già perso il match d’andata per 3-0: le ragazze di coach Lucchi poco hanno potuto contro la compagine tedesca che si è dimostrata davvero troppo forte per la nona forza del nostro campionato, in piena lotta per accedere ai playoff scudetto.

Lo show di Lippmann (20 punti) e Dumancic (14), oltre agli 11 muri e ai 9 aces di squadra dello Schwerin, hanno frenato sul nascere le velleità della Pomì che ha provato ad affidarsi alla Drews (21 punti), insufficiente per imbastire una rimonta davvero molto difficile di fronte ai 1800 spettatori della Palmerg Arena. Definite le semifinali della CEV Cup: lo Schwerin sfiderà la favorita Eczacibasi VitrA Istanbul, lo Stoccarda se la vedrà con il Minchanka Minsk.













(foto Roberto Muliere)