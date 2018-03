Volley, Champions League 2018: Trento-Chaumont, ritorno ottavi di finale. Data, programma, orario d’inizio, tv e streaming

Oggi martedì 20 marzo si gioca Trento-Chaumont, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di volley maschile. I dolomitici sono chiamati alla rimonta dopo aver perso al tie-break in casa dei transalpini: serve una vittoria netta (3-0 o 3-1) oppure un successo al tie-break con annessa conquista del golden set per passare il turno. I ragazzi di Lorenzetti hanno tutte le carte in regola per proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale: serve la reazione da parte di Filippo Lanza e compagni contro i Campioni di Francia guidati dal Professor Prandi.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Trento-Chaumont, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky), in diretta streaming su Sky Go e su laola.tv.

MARTEDI’ 20 MARZO:

20.30 Diatec Trentino vs Chaumont Haute Marne













(foto Valerio Origo)