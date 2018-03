Volley, CEV Cup 2018 – Verona crolla nella semifinale d’andata, lo Ziraat Ankara si supera. Show di Oleg Antonov!

Verona crolla nella semifinale d’andata della CEV Cup 2018 di volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. Al PalaOlimpia non c’è storia: lo Ziraat Bankasi Ankara si impone per 3-1 (18-25; 25-22; 25-21; 25-20) e ipoteca la qualificazione alla finale. La compagine turca ha dettato legge contro gli scaligeri che ora sono chiamati a una vera impresa: vincere 3-0 o 3-1 nella capitale turca e poi imporsi al golden set. Martedì prossimo si giocherà la sfida di ritorno, i ragazzi di Grbic dovranno davvero superarsi.

A fare la differenza è stato l’azzurro Oleg Antonov, schiacciatore che a stagione in corso ha lasciato Vibo Valentia per trovare spazio in vista dell’estate in Nazionale. Oggi il martello ha messo a segno 22 punti con il 57% in attacco, 3 muri e 2 aces. In doppia cifra anche Konarski (15) e Savas (11). La corazzata turca ha così frenato l’entusiasmo di Verona a cui non sono bastati Jaeschke (12) e Maar (11), solo 9 punti per Pajenk e 8 per Stern.

Calzedonia VERONA – Ziraat Bankasi ANKARA 1-3 (25-18, 22-25, 21-25, 20-25)

Calzedonia VERONA: Stern 8, Spirito 1, Jaeschke 12, Pajenk 9, Maar 11, Birarelli 6, Frigo (L), Pesaresi (L), Marretta 0, Mengozzi 1, Manavinezhad 8. N.E. Grozdanov, Paolucci. All. Grbic.

Ziraat Bankasi ANKARA: Kiyak 2, Kurek 8, Savaş 11, Konarski 15, Antonov 22, Sahin 5, Döne (L), Yilmaz 0, Atli 0, Cacic 0. N.E. Zorluer, Tayaz. All. Milenkoski.

ARBITRI: Skibitskyy, Popovic.

NOTE – durata set: 27′, 31′, 27′, 27′; tot: 112′.















(foto Roberto Muliere)