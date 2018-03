Volley, Alessandro Fei a un passo dalla leggenda: a breve miglior marcatore della Serie A. Ora la Nazionale?

Alessandro Fei è a un passo dal diventare leggenda vivente del volley. Un vero e proprio mito di questo sport, con oltre 20 anni di professionismo alle spalle, ha vinto davvero tutto in carriera. Un monumento capace di vincere tre medaglie alle Olimpiadi, il Mondiale 1998, due Europei e due World League. Fox, a 39 anni suonati, è a un passo dal record di punti in Serie A: con le sue 9613 segnature è infatti a soltanto 75 lunghezze dal primato di Hristo Zlatanov (9688), ormai è destinato a diventare il miglior marcatore di tutti i tempi!

L’opposto di Piacenza è letteralmente indemoniato in questa stagione (una delle sue migliori) può già tagliare il traguardo nelle prossime settimane: ha a disposizione almeno 2 partite dei quarti di finale dei playoff scudetto contro Civitanova e poi o la semifinale per il tricolore o mal che vada i match per il quinto posto. Ora la domanda è legittima: questo Fei merita la Nazionale a cinque anni dal bronzo a cinque cerchi di Londra 2012? Sarebbe un rinforzo importante vista la sua esperienza, staremo a vedere se il CT Chicco Blengini ci penserà.