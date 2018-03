VIDEO Sofia Goggia, l’azzurra vince la Coppa del Mondo di discesa! Sufficiente il secondo posto ad Are

Missione compiuta: Sofia Goggia ha vinto la Coppa di discesa.. Ad Are, sede delle Finali, è stata una mattinata lunga e intensa, non la gara, ridotta per via del maltempo a meno di un minuto. Una discesa sprint, con partenza abbassata al superG: non il miglior modo per assegnare una Coppa di specialità, ma quanto è bastato per regalare alla bergamasca la prima Coppetta della sua carriera, riportando l’Italia al trionfo nella specialità dal 2002, quando fu Isolde Kostner a trionfare. Una gara che ha riservato un secondo posto di sofferenza e di gioia, alle spalle (6 centesimi) di una strepitosa Lindsey Vonn (82esima vittoria in carriera) che fino all’ultimo ha conteso lo scettro di specialità a Sofia. Non è bastato e la nostra portacolori può festeggiare. Riviviamo le immagini della prova dell’azzurra.

IL VIDEO DELLA DISCESA DI SOFIA GOGGIA AD ARE

CHE IMPRESA SOFIA 🇮🇹🏆👏 Ecco la discesa che ha regalato a Sofia Goggia la Coppa di specialità in discesa libera! @goggiasofia #EurosportSCI | https://t.co/gDw7vWrJ4v pic.twitter.com/PsgV5ZWGKi — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 14, 2018













Foto: Fisi-Pentaphoto