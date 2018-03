VIDEO Pattinaggio di figura, Mondiali junior 2018: rivediamo i programmi di Matteo Rizzo, medagliato di bronzo a Sofia

L’Arena Armeec di Sofia, capitale della Bulgaria, ha ospitato nella settimana appena terminata i Campionati Mondiali junior di pattinaggio di figura 2018.

Sesto al termine del programma corto degli uomini, l’azzurro Matteo Rizzo è andato a conquistare la medaglia di bronzo, un risultato mai ottenuto dall’Italia in ambito maschile, e che in generale mancava dal 2003, quando a salire sul terzo gradino del podio fu nient’altro che Carolina Kostner. Il campione nazionale assoluto ha ottenuto 141.34 punti per la sua prestazione odierna, con 69.92 punti di technical elements e 71.42 punti di components, risultando il migliore sotto questa voce. Il totale di 211.58 punti lo ha così piazzato in terza posizione.

Andiamo a rivedere tutti i programmi del pattinatore azzurro.

Foto: Valerio Origo