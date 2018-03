Vela, Europei Finn 2018: una sola regata nell’ultima giornata, domani la Medal Race. Alessio Spadoni chiude al 25° posto

Una sola regata nell’ultima giornata di classificazione agli Europei di classe Finn. Si è trattato dell’ottava prova, che era già stata disputata ieri ma che era stata successivamente annullata, ore dopo la sua conclusione, dal momento che la boa di bolina era finita troppo lontana dal percorso stabilito, per via del forte vento. Oggi è stata l’unica prova svolta, dopo la pioggia mattutina e il vento praticamente scomparso nel pomeriggio. La classifica è in ogni caso stata definita e domani i primi dieci si giocheranno la Medal Race.

In testa alla classifica non è cambiato nulla: l’olandese Nicholas Heiner e il britannico Edward Wright avevano chiuso al 4° e 7° posto ieri, mentre oggi si sono piazzati 14° e 17°. La distanza tra i due è quindi sempre di 5 punti, 42 a 47. Il margine sugli inseguitori è netto e l’oro è una lotta a due. Lo svedese Max Salminen, infatti, è lontanissimo, terzo a 67 punti dopo il 7° posto odierno. A pari con lui l’americano Caleb Payne, oggi 2°, con il neozelandese Josh Junior a 71 (oggi 19°), ma chiaramente entrambi non competono per il titolo europeo, così come il sesto, il brasiliano Jorge Zarif (75 punti, oggi 15°). Chi può ancora giocarsi il bronzo è il britannico Ben Cornish, che ieri aveva vinto e che oggi si è ripetuto. Il suo totale è 80, precedendo di 7 lunghezze il campione in carica, il francese Jonathan Lobert, oggi penalizzato in partenza. In Medal Race anche il croato Olujic Josip (91 punti, 6°) e il greco Ioannis Mitakis (94, 29°).

È andata male, quindi ad Alessio Spadoni, che ieri aveva chiuso al terzo posto la regata poi annullata. Oggi ha avuto più difficoltà, terminando in 20esima posizione. Il suo totale è così di 173 punti, chiudendo l’Europeo in 25esima posizione.

Non ci saranno Under 23 in Medal Race, per cui la classifica è stata già definita: il titolo è andato allo svizzero Nils Theuninck, oggi 12°, con 101 punti totali (12° nella generale), che ha superato in extremis il britannico Henry Wetherell, primo fino a stamattina, che ha pagato il 32° posto, venendo scavalcato di un solo punto (14° nella generale). Il bronzo è andato al ceco Ondrej Teply, con 123 punti (19° nella generale), oggi 21°.













Foto: (c) Robert Deaves. 2018