Vela, Europei Finn 2018: nella prima giornata una sola regata disputata per poco vento. Alessio Spadoni 36°

È stato il vento il protagonista della prima giornata degli Europei della classe Finn di vela. A Cadiz, in Spagna, si è potuta svolgere una sola delle due prove in programma, con una brezza di circa 7-8 nodi, prima che questa diminuisse al punto da rendere impossibile disputare la seconda gara.

A vincere è stato l’olandese Nicholas Heiner, bronzo agli ultimi Mondiali, che sul traguardo ha preceduto l’americano Caleb Paine e l’argentino Facundo Olezza, che chiaramente non concorrono per il titolo europeo detenuto dal francese Jonathan Lobert, quarto. Il turco Alican Kaynar, settimo, e il britannico Edward Wright, nono, sono vicini mentre più difficoltà hanno avuto altri due favoriti, Ben Cornish, 29°, e lo svedese Max Salminen, campione del Mondo in carica, 31°. In gara c’è un solo azzurro, Alessio Spadoni, che ha chiuso l’unica regata di giornata al 36° posto.

Gli Europei sono validi anche per assegnare il titolo continentale Under 23: il migliore nella prima giornata è stato il ceco Ondrej Teply, 10°, davanti allo spagnolo Joan Cardona Mendez, 13°, e al francese Guillaume Boisard, 16°.













Foto: pagina Facebook Vasilij Zbogar