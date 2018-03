Vela, Europei Finn 2018: Edward Wright beffa Nicholas Heiner in Medal Race e vince il titolo

Edward Wright ha vinto l’Europeo 2018 della classe Finn. Il britannico ha inseguito per tutta la settimana l’olandese Nicholas Heiner ma proprio nella regata decisiva, la Medal Race, ha operato il sorpasso.

Wright partiva infatti con cinque punti da recuperare ma è riuscito a spuntarla grazie al 5° posto nell’ultima gara, che assegnava un punteggio doppio e svoltasi in condizioni davvero difficili, con vento forte e onde alte. Fattori che hanno messo in crisi Heiner, che ha chiuso al 9° posto. I due contendenti hanno così terminato con lo stesso totale di punti, ma a fare la differenza è stato lo scarto del peggior piazzamento: per Wright era un 20° posto, per Heiner un 17°. Ha vinto il britannico, dunque (57 a 60), tornando sul tetto d’Europa dopo il titolo vinto nel 2006.

I primi due gradini del podio erano già stati definiti mentre rimaneva da stabilire solo il terzo. La medaglia di bronzo è andata allo svedese Max Salminen, campione del Mondo in carica, con un totale di 71 punti, grazie al 2° posto odierno. La Medal Race è stata vinta dal quarto classificato, il neozelandese Josh Junior (73 punti), che in classifica finale ha chiuso pari merito con l’americano Caleb Paine (oggi 3°) e davanti al britannico Ben Cornish (92 punti, 6° in Medal Race). Nono il campione in carica, il francese Jonathan Lobert, con 101 punti (7°).

Le condizioni estreme non hanno quindi consentito di svolgere la regata finale per tutti gli altri atleti, come già previsto ieri dagli organizzatori che hanno infatti effettuato solo un timido tentativo. Alessio Spadoni ha chiuso così l’Europeo al 25° posto, con 173 punti e un 5° posto come miglior piazzamento, con il rammarico del 3° posto nell’ottava regata, poi annullata e ripetuta.

Assegnato, quindi, anche il titolo Europeo Under 23. Confermata la classifica di ieri: vince lo svizzero Nils Theuninck, con 101 punti totali (12° nella generale), davanti al britannico Henry Wetherell, primo fino all’ultima regata di classificazione, con 102 (14° nella generale). Bronzo al ceco Ondrej Teply, con 123 punti (19° nella generale).













Foto: (c) Robert Deaves. 2018