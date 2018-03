Vela, Europei Finn 2018: è lotta a due tra Nicholas Heiner ed Ed Wright. Bene Alessio Spadoni, terzo nella seconda regata

Quarta giornata agli Europei di classe Finn, in corso di svolgimento nella Baia di Cadiz, in Spagna. Oggi il programma si è svolto regolarmente, con due regate disputate. Il vento ha atteso un po’ prima di fare la sua comparsa ma quando lo ha fatto le gare hanno visto uno scenario perfetto, con sole e brezza di 15-18 nodi.

La classifica si è andata in ogni caso definendo, quando mancano le ultime due regate di classificazione. La lotta sembra essersi ridotta a due contendenti. L’olandese Nicholas Heiner resiste al comando, sin dalla prima regata: oggi ha portato il suo bottino a 32 punti, con un 12° e un 4° posto, ma ha visto ridursi il suo margine sul britannico Edward Wright, ora a cinque lunghezze. Quest’ultimo ha infatti chiuso la giornata con un 5-7 che lo ha portato a 37. Il terzo è lontanissimo: si tratta del neozelandese Josh Junior (che chiaramente non concorre per il titolo europeo), risalito grazie al 4-13 maturato oggi. Il suo totale è di 65, precedendo di un punto lo svedese Max Salminen, campione del Mondo in carica, che paga il 23° posto della prima prova odierna (seguito da un 6°). Chi ha approfittato delle condizioni estreme è stato invece il britannico Ben Cornish, vincitore di entrambe le prove, a suo agio tra le onde di Cadiz (è 9° a 80).

Ma è stata una giornata positiva anche per Alessio Spadoni, che prosegue la sua risalita in classifica. L’azzurro anche oggi ha rosicchiato qualcosa, con un gran 3° posto nella seconda regata. Peccato, però, che nella prima sia arrivato un 52°, che sebbene sia al momento scartato ha fatto tornare nel conteggio il 36° posto della prima prova. Poco male, perché Spadoni è comunque salito fino alla 21esima posizione, con un totale di 156.

L’Europeo assegna anche il titolo continentale Under 23. Comanda sempre il britannico Henry Wetherell, 10° in classifica generale con 89 punti, frutto dell’11-19 di oggi. Alle sue spalle c’è lo svizzero Nils Theuninck con 124 (14°, 17-35). Ha perso terreno il ceco Ondrej Teply, 3° tra i giovani ma 22° nella generale con 159 punti (50-44).













Foto: (c) Robert Deaves. 2018