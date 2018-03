Vela, Europei Finn 2018: comanda sempre Nicholas Heiner. Alessio Spadoni 27° dopo la seconda giornata

Anche oggi poco vento a Cadiz, in Spagna, sede degli Europei della classe Finn di vela. La brezza è stata, come ieri, tra i 7 e i 9 nodi, condizioni che non hanno impedito lo svolgersi delle due regate in programma, senza però che si riuscisse a recuperare la gara annullata ieri.

Dopo la seconda giornata non è cambiato il leader della classifica generale. A comandare è infatti sempre l’olandese Nicholas Heiner, autore oggi di un 7° e di un 2° posto, con un totale di 10 punti. Alle sue spalle si è portato il britannico Edward Wright, risalito dal 9° posto con un 1° ed un 5° piazzamento (totale 15). I due, in attesa che subentrino gli scarti, hanno fatto il vuoto perché al terzo posto l’argentino Facundo Olezza è a 41, a causa dei due 19esimi posti di oggi (ieri aveva chiuso 3°). È risalito anche il campione del Mondo in carica, lo svedese Max Salminen (8° con 50), vincitore della seconda prova odierna dopo il 18° posto della prima. Chi ha perso qualcosa è invece il francese Jonathan Lobert, detentore del titolo europeo, oggi 34° e 9° (6° con 47 punti).

Meglio rispetto a ieri Alessio Spadoni, che ha chiuso la prima regata al 20° posto e la seconda al 31°: la classifica generale lo vede quindi al 27° posto con 87 punti. L’Europeo è valido anche per la categoria Under 23: a comandare dopo la seconda giornata è lo svizzero Nils Theuninck con 44 (3-8 oggi, 4° in classifica generale), seguito a breve distanza dal britannico Henry Wetherell con 46 (6-21, 5° nella generale). Terzo è il ceco Ondrej Teply con 49 (28-11, 7°).













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS DI VELA

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: (c) Robert Deaves. 2018