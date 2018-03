Vela, America’s Cup 2021: definito il regolamento. Luna Rossa e New Zeland fissano le direttive

La prossima edizione dell’America’s Cup, in programma nel 2021 ad Auckland (Nuova Zelanda), prende forma. Il Royal New Zealand yacht squadron e il Circolo della vela Sicilia di Palermo, insieme ai rispettivi team che rappresentano, ovvero Emirates New Zealand e il Challenger of record Luna Rossa, come riporta l’Ansa, hanno reso note le regole di classe per la costruzione delle imbarcazioni Ac75. Una Coppa America di vela che vedrà al via, dunque, non più i catamarani ma i monoscafi, secondo la seguente Class Rule:

Limitazioni rigorose sul numero delle componenti che possono essere realizzate. Ci si riferisce agli scafi, agli alberi, ai rimoni, a foils ed alle vele, pur mantenendo ampi margini di sviluppo per far sì che i progettisti possano trovare soluzioni in modo personale.

Vi saranno poi elementi come i “foils arm” in alluminio e Il sistema di regolazione del movimento poppa-prua delle derive, l’albero e il sartiame.

Altra importante novità, riguarda “l’ala morbida” per avere un concetto diverso di navigazione anche se si parla sempre di barche straordinariamente prestazionali. Il 31 marzo 2019 saranno varate.

“La regola di classe comprende tutti gli aspetti necessari per la costruzione dell’imbarcazione al fine di garantire regate corrette ed emozionanti nell’ambito delle stesse regole“, riporta la nota del sindacato neozelandese (fonte Ansa).













