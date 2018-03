Triathlon, World Series Abu Dhabi 2018: solo il rientro di Alessandro Fabian da salvare nella prima tappa

La prima tappa delle World Triathlon Series mette in mostra, una volta di più, l’assenza nella nazionale italiana di un talento all’altezza di Alice Betto, in grado di competere per le primissime posizioni a livello internazionale. La gara, svolta in gran parte, sul circuito automobilistico dove si corre il Gran Premio degli Emirati Arabi Uniti di Formula 1, ha un solo, parziale, riscontro positivo per gli azzurri: il rientro di Alessandro Fabian.

L’italiano, dopo una stagione lontano dal circuito maggiore, nella quale ha partecipato soltanto ad alcune tappe di World Cup, ha chiuso la gara sprint in 18a posizione, ad 1’24” dal vincitore. Purtroppo fa molto peggio, a livello di posizione, più che di crono, l’altro azzurro presente, Matthias Steinwandter, soltanto 39°, a 2’52”.

Tra le donne, invece, le italiane sono sempre state lontane dal gruppo di testa, con Annamaria Mazzetti 31a con un ritardo di 3’53”, mentre Ilaria Zane, pur giungendo solo due posizioni dietro alla compagna di squadra, ha accusato un distacco superiore ai 5′. Per Joel Filliol dunque, il lavoro da fare in vista di Tokyo 2020, è davvero ancora lungo.













Foto: FITRI

roberto.santangelo@oasport.it