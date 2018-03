Triathlon, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: la novità della prova mista

Manca ancora un un po’ di tempo prima che i Cinque Cerchi tornino al centro dell’attenzione sportiva. L’appuntamento per Tokyo nel 2020 ma quali saranno i criteri di qualificazione che permetteranno agli atleti di essere parte dei Giochi? La domanda è interessante e focalizzando la nostra attenzione nel triathlon, andiamo a definire quali sono le linee guida da seguire per staccare il biglietto olimpico.

QUANTI ATLETI PARTECIPERANNO?

QUALI SARANNO LE PROVE OLIMPICHE?

Ci saranno due tipologie: individuali ed a squadre miste.

COME E’ LA DISTRIBUZIONE DEI PASS PER NAZIONE?

Ogni nazione potrà portare al massimo tre atleti nelle prove olimpiche.

COME CI SI QUALIFICA?

PROVE MISTE (uomini/donne)

14 posti (7 per gli uomini e 7 per le donne) che saranno assegnati alle migliori 7 squadre del ranking internazionale. Con l’introduzione di questa specialità alle Olimpiadi, sono previsti i seguenti appuntamenti: la gara del debutto sarà a Nottingham (Gran Bretagna) il 7 giugno 2018, a seguire si gareggerà ad Amburgo (Germania) il 15 luglio, prova valida come campionato del Mondo, e infine a Edmonton (Canada ) il 29 luglio. Ciò riguarderà un arco di tempo che avrà inizio dall’11 maggio 2018 e terminerà il 20 marzo 2020. Gli altri sei posti saranno riservati alle squadre che ancora non avranno ottenuto il pass nel periodo dal 1° aprile all’11 maggio 2020 negli eventi internazionali in calendario.

PROVE INDIVIDUALI

26 posti saranno riservati (uomini e donne) ai migliori atleti nel ranking, nel periodo che va dall’11 maggio 2018 all’11 maggio 2020. Qualora il pass sia stato ottenuto già nella prova a squadre miste, i triathleti interessati non verranno presi in considerazione per quest’elenco. I restanti 5 slot saranno riservati a chi, facente parte di Africa, America, Asia, Europa ed Oceania non abbia ancora ottenuto il pass. Gli eventi validi per staccare il biglietto in vista di Tokyo saranno per l’appunto le World Triathlon Series, a partire dall’appuntamento di Yokohama (12-13 maggio 2018), gli Europei di Glasgow (9 agosto 2018) ed i Mondiali di Gold Coast (Australia) il 12 settembre 2018, citando le competizioni di questa stagione.













