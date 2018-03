Tour of the Alps 2018: al via ci sarà anche Chris Froome. Il britannico prepara il Giro d’Italia

Altra trasferta italiana per Chris Froome in questo 2018 molto duro (soprattutto a livello psicologico). In attesa ancora di venire a sapere come andrà a finire il caso doping all’ultima Vuelta di Spagna, il britannico sta preparando al meglio il primo obiettivo stagionale: il Giro d’Italia. Dopo la Tirreno-Adriatico il capitano del Team Sky sarà presente in un’altra breve corsa a tappe nel Bel Paese: il Tour of the Alps.

Arrivata oggi infatti l’ufficialità della presenza del corridore britannico nella prossima edizione dell’ex Giro del Trentino: il Team Sky punta in grandissimo nella corsa tricolore, che detiene addirittura da tre anni (campioni uscenti Thomas, Landa e Porte). A sfidare il kenyano bianco sulle strade trentine ci saranno Fabio Aru (UAE Team Emirates) e Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

Foto: LaPresse/Fabio Ferrari – Comunicato Stampa Rcs Sport