Tirreno-Adriatico 2018 – Roglic: “Volevo anticipare”. Thomas: “Domani tappa più importante”

Terza tappa per la Tirreno-Adriatico: arrivo sullo strappo di Trevi sul quale si è imposto alla grande uno spettacolare Primoz Roglic. A conquistare la maglia azzurra di leader della classifica generale c’è invece Geraint Thomas. Andiamo a vedere le dichiarazioni dei protagonisti nel post-gara.

Roglic: “Il mio piano era di non aspettare gli ultimi metri per attaccare: ho perso tanti sprint nella mia carriera. Se avessi atteso fino alle ultime rampe non avrei mai vinto. Sono venuto qui per la classifica generale ma dopo ieri ho perso le speranze per un buon piazzamento finale e ho trovato nuovi obiettivi. Volevo vincere la tappa e sono felice di esserci riuscito. Sono anche un buon cronoman, ma non amo le crono totalmente pianeggianti”.

Thomas: “Il team è stato fortissimo. Volevamo fare la salita tutti insieme, siamo stati veramente bravi. Volevamo vincere anche la tappa ma possiamo essere contenti della nostra prestazione. Domani sarà una giornata importante, sarà diverso da oggi. Spero di star bene, e se non sarà così, ci saranno comunque Froomey o Kwiato”.

Foto: LaPresse – D’Alberto / Ferrari – COMUNICATO RCS