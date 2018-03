Tirreno-Adriatico 2018, le pagelle della sesta tappa. Marcel Kittel firma la doppietta, a Peter Sagan non basta una rimonta fenomenale

Nella sesta tappa della Tirreno-Adriatico arriva i bis per il tedesco Marcel Kittel, che dopo la vittoria di Follonica si ripete anche sul traguardo di Fano. Andiamo quindi a scoprire i voti dei corridori protagonisti con le pagelle della sesta tappa.

Marcel Kittel 10: alla viglia di questa corsa c’erano diversi dubbi sulla sua condizione e invece lui ha dimostrato su strada che è in grande forma. Due vittorie in cinque giorni che dimostrano come sia riuscito a trovare il feeling ottimale anche con la Katusha – Alpecin e che abbia ritrovato anche la giusta confidenza nei propri mezzi. La volata odierna è stata meno spettacolare della precedente, ma anche in questo caso è riuscito a sfoderare tutta la sua potenza negli ultimi metri, diventando irraggiungibile. Passano gli anni e cambiano le squadre, ma una cosa rimane certa: Kittel continua a vincere.

Peter Sagan 9.5: questo corridore sa guidare la bici come pochi altri al mondo e oggi lo ha dimostrato nuovamente. I suoi ultimi 7 km sono stati davvero fenomenali, prima è riuscito a schivare con una magia la caduta di Fernando Gaviria, ma è stato comunque vittima di una foratura. A questo punto è iniziata una rimonta impressionante, in cui è riuscito a raggiungere prima la coda del gruppo, poi grazie ad un altrettanto bravo Daniel Oss, è arrivato a metà gruppo. Negli ultimi 2 km ha fatto davvero dei numeri da funambolo per raggiungere la testa, tutti sforzi che ha pagato però in volata, dove per pochissimo è sfumata la vittoria.

Maximiliano Richeze 8: la Quick-Step Floors aveva fatto un grande lavoro per preparare al meglio la volata di Fernando Gaviria, ma quando è caduto, tutto questo sembrava compromesso. Invece la squadra belga ha scelto di tirare comunque la volata per Richeze, che è stato bravo a cogliere il terzo posto, dimostrando di essere all’altezza anche di questa responsabilità.

Sacha Modolo 7: finalmente una buona volata di Modolo, anche se arriva solamente un quarto posto. Il gap dai migliori è ancora evidente, ma oggi è riuscito a gestire bene gli ultimi metri, prendendo la ruota giusta. Un risultato comunque positivo che gli può dare morale in vista dei prossimi appuntamenti, dove speriamo possa arrivare il grande acuto.

Simone Consonni 6.5: altro piazzamento nei migliori dieci per il 23enne lombardo, che dopo la grande prestazione ai Mondiali su pista, conferma l’ottimo stato di forma anche su strada. Certamente deve ancora crescere molto per essere competitivo nelle grandi corse, ma c’è sicuramente del potenziale.

