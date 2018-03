Tirreno-Adriatico 2018, Damiano Caruso vuole vincere la classifica generale? La maglia azzurra sogna in grande: tutti i favoriti

Una mission impossibile, un sogno difficilissimo da realizzare. Damiano Caruso dopo quattro tappe si ritrova in testa alla classifica generale della Tirreno-Adriatico 2018. Un risultato che neanche i più accaniti tifosi del corridore siciliano potevano aspettarsi. Scavalcata infatti quella che poteva essere considerata la frazione regina, con arrivo a Sassotetto, il corridore della BMC (che è diventato capitano dello squadrone americano vista l’assenza di Richie Porte), si è andato a riprendere la maglia azzurra che aveva già vestito dopo la cronometro a squadre d’apertura.

“Oggi era una tappa adatta alle mie caratteristiche, ho sfruttato l’ultima salita e il lavoro del Team Sky mi è servito. Oggi mi ritrovo leader, per me è una cosa positiva. Per la generale? Vedremo, passiamo la tappa di domani e iniziamo a fare i conti“ le parole dell’isolano al termine della dura salita odierna. C’è infatti da superare anche la frazione di domani, dedicata a Michele Scarponi: tantissimi muri e cambi di ritmo, non del tutto adatta alle caratteristiche di Caruso.

Se dovesse riuscire a restare in azzurro anche dopo l’arrivo di Filottrano, si potrebbe addirittura iniziare a sognare. Resteranno infatti due frazioni, con la più insidiosa, la cronometro conclusiva di San Benedetto del Tronto, che non sarebbe del tutto favorevole. La forza data dalla leadership però potrebbe dare una spinta in più a Caruso.

Gli avversari sono comunque tanti: è vicinissimo Michal Kwiatkowski, ad un solo secondo. Il polacco del Team Sky domani potrebbe addirittura vincere la tappa, per poi sfoderare i propri cavalli a cronometro. Chi contro il tempo va fortissimo è anche Wilco Kelderman, al momento terzo ad undici secondi. Geraint Thomas, molto sfortunato oggi con il salto della catena all’ultimo chilometro, può recuperare in salita domani e battere la concorrenza a cronometro. Gli scalatori Mikel Landa e Rigoberto Uran proveranno a scattare domani. In tanti per il trionfo, tra questi anche un azzurro: un Damiano Caruso che non vuole smettere di sognare.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse – D’Alberto / Ferrari – COMUNICATO RCS