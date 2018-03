Tiro a volo, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: debutta il trap misto!

Sono stati ufficializzati i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il tiro a volo. Saranno messi in palio cinque titoli (2 femminili, 2 maschili, 1 mistoi). Ogni Nazione può partecipare con 2 atleti per specialità e un massimo di due squadre per team event.

COME CI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020?

EVENTI DI QUALIFICAZIONE:

Gli eventi di qualificazione si disputeranno tra il 1° settembre 2018 e il 30 aprile 2020. Le carte a cinque cerchi verranno assegnate ai Mondiali 2018, durante le tappe della Coppa del Mondo 2019, ai Campionati Continentali. Un atleta può ottenere un solo pass per il proprio Paese (ad esempio se tizio vince i Mondiali e gli Europei ottiene solo un biglietto per Tokyo: in quel caso si qualificherà l’atleta meglio piazzato nel secondo evento). Questa la tabella dettagliata dei pass messi a disposizione nei vari eventi.

MASCHILE FEMMINILE MISTE Trap Sket Trap Sket Trap misto Mondiali 2018 4 4 4 4 4 Coppa del Mondo Acapulco 2019 2 2 2 2 Coppa del Mondo Al Ain 2019 2 2 2 2 Coppa del Mondo Changwon 2019 2 2 2 2 Coppa del Mondo Lahti 2019 2 2 2 2 Campionati Africani Tipasa 1 1 1 1 CAT Guadalajara 2 1 2 1 PanAm Lima 2 2 2 2 Campionati Asiatici Doha 3 3 3 3 European Games Minsk 1 1 1 1 Campionati Europei Lonato 2 2 2 2 Qualificazioni europee 1 2 1 2 Campionati Oceanici Sydney 1 1 1 1

RANKING INDIVIDUALE:

I migliori 4 atleti (due per sesso) del ranking, ancora non qualificati sul campo, verranno ripescati.

POSTI PER PAESE ORGANIZZATORE:

Il Giappone avrà a disposizione un posto per ogni specialità. Se avesse già un atleta qualificato sul campo allora la Federazione Internazionale riassegnerà il poto.

TRIPARTITE COMMISSION:

A disposizione 4 wild card (2 per sesso).

PUNTEGGI MINIMI DI QUALIFICAZIONE (MQS):

Gli atleti per volare alle Olimpiadi devono avere ottenuto anche un punteggio minimo durante le qualifiche delle varie competizioni internazionali tra il 24 luglio 2018 e il 30 aprile 2020.

Trap (maschile): 112

Skeet (maschile): 114

Trap (femminile): 92

Skeet (femminile): 92

COME FUNZIONANO I MIXED TEAM EVENT?

Parteciperanno coppie composte da un uomo e da una donna. Quattro team si qualificano attraverso i Mondiali 2018 ma poi alle Olimpiadi possono partecipare anche altre coppie, basta che i due componenti siano qualificati a livello individuale. Massimo due team della stessa Nazione per evento.













(foto pagina Facebook Pellielo)