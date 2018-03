Tiro a volo, Coppa del Mondo junior Sydney 2018: Erica Sessa e Teo Petroni trionfano nel trap misto!

Secondo alloro per l’Italia nella prima tappa della Coppa del Mondo junior di tiro a volo in corso di svolgimento a Sydney, in Australia: nel trap misto bellissima affermazione di Teo Petroni ed Erica Sessa, che riscattano così le delusioni nelle gare individuali, nelle quali entrambi erano finiti settimi e primi degli esclusi dalle finali. L’altra coppia azzurra, composta da Matteo Marongiu e Diana Ghilarducci, si è classificata quinta.

Nelle eliminatorie, su nove coppie che ambivano ai sei posti in finale, il miglior punteggio, che vale anche il record del mondo junior in qualificazione, è stato proprio di Sessa e Petroni (Italia 2) con 133/150, davanti ad India 2 di Manisha Keer e Ali Aman Elahi, con 132. Terzo posto allo shoot-off per Cina 1 di Gao Wendi e Li Cheng con 131, come per Gran Bretagna di Augusta Rose Campos-Martyn e Michael William Oliver Bovingdon.

Quinta piazza per India 1 di Kirti Gupta e Vivaan Kapoor con 130, mentre sesta ed ultima delle qualificate è Italia 1 di Marongiu e Ghilarducci, a quota 129, che strappano l’accesso alla finale per un solo piattello ai danni di Australia 1, settima a 128. Chiudono la classifica Cina 2, ottava con 124 ed Australia 2, nona a quota 122.

In finale la prima formazione a salutare la compagnia è la Gran Bretagna di Campos-Martyn e Bovingdon, sesta con 15/25, seguita purtroppo da Italia 1 di Marongiu e Ghilarducci, quinta con 21/30. Si ferma ai piedi del podio India 1 di Kapoor e Gupta, quarta con 24/35. Termina in terza posizione invece la corsa di Cina 1 di Li e Gao con 28/40.

Gli ultimi 10 piattelli sono soltanto per Italia 2 ed India 2, ma il vantaggio degli azzurri, già sensibile, aumenta ancora nei primi cinque piattelli, con gli italiani avanti 36-31. La vittoria aritmetica arriva già con la rottura del bersaglio numero 46, così parte la festa e non fa nulla se ci sono tre zeri consecutivi a fine gara: India 2 di Elahi e Keer chiude a quota 34, mentre Italia 2 di Petroni e Sessa chiude con 38/50, stabilendo anche il nuovo record mondiale junior.













Foto: Profilo Facebook Teo Petroni

roberto.santangelo@oasport.it