Tiro a volo, Coppa del Mondo junior Sydney 2018: nel trap femminile arriva il terzo posto a squadre per le azzurrine. Bene Matteo Marongiu e Teo Petroni in qualifica

Si è appena conclusa la seconda giornata di gare della prima tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo junior a Sydney, in Australia: per l’Italia arriva il terzo posto a squadre nel trap femminile. Erica Sessa, Diana Ghilarducci e Maria Lucia Palmitessa, con il totale di 284, sono finite alle spalle della Cina, prima con 307 (record del mondo junior) e dell’Australia, seconda a quota 293. Quarta ha chiuso l’India con 268.

Nell’individuale però Erica Sessa, dopo una buona prima giornata, incappa in due serie così così e viene beffata proprio sul traguardo, mancando la finale per un piattello: il suo score di 100/125 le vale soltanto la settima piazza. Nona Diana Ghilarducci con 96, 12ma Maria Lucia Palmitessa a quota 88.

In finale si impone allo shoot off la cinese Duan Yuwei, dopo aver chiuso a quota 36/50, come la britannica Augusta Rose Campos-Martyn, poi seconda. Eliminata in terza posizione invece un’altra cinese, Gao Wendi, alla quale non è bastato lo score di 30/40 per accedere agli ultimi 10 piattelli.

Si sono svolte intanto anche le prime tre serie di qualifica del trap maschile, dove si sono ben comportati due azzurri: Matteo Marongiu è primo con 69/75, alla pari con l’australiano Nathan Steven Argiro, mentre Teo Petroni è terzo a quota 67 assieme all’indiano Vivaan Kapoor ed al cinese Li Cheng.

Chiude la graduatoria il terzo azzurro, Nino Cuomo, con un modesto 53. Domani sono in programma le ultime due serie di qualifica (50 piattelli) e la finale.













Foto: Profilo Facebook Maria Lucia Palmitessa

