Tiro a segno, Coppa del Mondo Guadalajara 2018: le prime finali. Shahzar Rizvi record del mondo, vittoria anche per Laura-Georgeta Coman

Si apre con una sorpresa la prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di tiro a segno: a Guadalajara, in Messico, nella finale della pistola ad aria compressa da 10 metri maschile si impone l’indiano Shahzar Rizvi che, al debutto assoluto nel circuito maggiore, ha centrato il primo posto con 242.3 punti, nuovo record del mondo, davanti al tedesco Christian Reitz il quale, a sua volta, dopo 22 podi in carriera nella pistola automatica maschile da 25 metri, centra per la prima volta un podio in questa specialità, con 239.7.

Al terzo posto si classifica un altro indiano, Jitu Rai, con 219.0, davanti al connazionale Om Prakash Mitharval, altro debuttante assoluto, che si è fermato a 198.4. Quinto il brasiliano Julio Almeida, a quota 177.8, sesto il peruviano Marko Carrillo (154.2) , mentre settimo si è classificato il francese Florian Fouquet (134.6), ottavo ed ultimo dei finalisti lo statunitense Nickolaus Mowrer (112.0), anch’egli alla prima finale.

Nella finale della carabina da 10 metri femminile ha vinto la romena Laura-Georgeta Coman con 251.5 punti, battendo la cinese Hong Xu, fermatasi a quota 251.0. Terzo gradino del podio per l’indiana Mehuli Ghosh, a quota 228.4, davanti alla connazionale Anjum Moudgil, con 208.6.

Quinto posto per la cinese Sun Ting con 186.4, davanti alla connazionale Zhao Huixin, fermatasi a 164.6, mentre al settimo posto si è classificata l’indiana Apurvi Chandela, fuori con 144.1. Prima di lei eliminata soltanto la slovena Ziva Dvorsak, in ottava posizione, con 121.2.













Foto: ISSF

