Tennistavolo, Europei a squadre 2019: l’Italia maschile vince in Israele ed ipoteca il passaggio alla seconda fase

Gioisce l’Italia maschile del tennistavolo: gli azzurri sono corsari in Israele per 3-1 ed ipotecano il passaggio al secondo step delle qualificazioni agli Europei a squadre del 2019. L’Italia infatti è da sola in vetta al girone con due vittorie in due sfide: le prime due di questo raggruppamento passeranno all’ultima fase che mette in palio i restanti dieci posti per la competizione continentale.

A differenza della prima giornata, assieme a Mihai Bobocica e Jordy Piccolin, al posto di Antonino Amato è stato schierato Niagol Stoyanov, che ha portato a casa il primo punto superando per 3-1 in rimonta Michael Tauber, che si era aggiudicato ai vantaggi il primo set. Stesso copione nella seconda sfida, con Mihai Bobocica che ha superato con identico punteggio e sempre in rimonta, Mathan Simon.

Molto più netti gli ultimi due incontri: Jordy Piccolin ha ceduto per 0-3 ad Omri Ben Ari dopo aver perso i primi due set ai vantaggi, mentre nella quarta sfida, rivelatasi poi decisiva, Mihai Bobocica ha sconfitto con un nettissimo 3-0, con parziali a 8, 1 e 3 Michael Tauber, regalando così la vittoria alla compagine azzurra.

Tutti i risultati odierni.

Israele – Italia 1-3

Michael Tauber – Niagol Stoyanov 1-3 (14-12, 4-11, 7-11, 8-11)

Mathan Simon – Mihai Bobocica 1-3 (11-7, 5-11, 1-11, 7-11)

Omri Ben Ari – Jordy Piccolin 3-0 (12-10, 13-11, 11-6)

Michael Tauber – Mihai Bobocica 0-3 (8-11, 1-11, 3-11)













Foto: Fitet

