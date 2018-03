Tennistavolo, Europei a squadre 2019: l’Italia maschile tenta il colpaccio in Israele, le donne riposano

L’Italia maschile del tennistavolo si appresta a vivere un’altra importantissima tappa di avvicinamento agli Europei a squadre del 2019: domani, con inizio alle 17.00 ora italiana, gli azzurri saranno impegnati in Israele in quella che è la sfida che deciderà la capolista solitaria del girone.

All’esordio infatti sia gli azzurri che gli israeliani hanno vinto i rispettivi incontri per 3-0, contro Norvegia e Kosovo: le squadre che chiuderanno il raggruppamento ai primi due posti passeranno alla seconda fase, che metterà in palio gli ultimi dieci posti per la manifestazione continentale.

Nella prima gara del girone l’Italia è stata rappresentata da Jordy Piccolin, Mihai Bobocica ed Antonino Amato, ed ora con la medesima formazione si appresta a giocare in trasferta in una sfida che, se vinta, spedirebbe gli azzurri praticamente allo step decisivo per l’accesso alla manifestazione.

La Nazionale italiana femminile invece osserverà un turno di riposo, ma la gara che andrà in scena nel girone delle azzurre è davvero importante: l’Olanda, che nella prima giornata ha vinto contro la nostra nazionale per 3-2, sempre domani, alle ore 18.00 andrà a far visita alla Croazia, in una sfida che potrebbe già consegnare loro la qualificazione alla competizione continentale.

L’incontro ricopre importanza anche per l’Italia: in caso di sconfitta, la Croazia resterebbe appaiata in classifica alle azzurre ed il 22 maggio andrebbe in scena un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione agli Europei. In caso di terzo posto nel girone invece anche le nostre ragazze sarebbero costrette alla seconda fase della qualificazione.













Foto: Fitet

