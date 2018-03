Tennis, WTA Miami 2018: i risultati di mercoledì 21 Marzo. Naomi Osaka elimina Serena Williams. Ok Azarenka, Giorgi sconfitta

Continua il momento magico di Naomi Osaka. Dopo il primo titolo in carriera conquistato ad Indian Wells, la giovane giapponese si rende subito grande protagonista nel primo turno del torneo WTA Premier Mandatory di Miami. La numero 22 del mondo ha sconfitto in due set Serena Williams con il punteggio di 6-3 6-2, eliminando colei che era stata regina per ben otto volte in Florida. Va detto che è ancora una Williams lontana da quella che ha dominato il circuito femminile nelle ultime stagioni, ma Osaka ha offerto un’altra grande prestazione, soprattutto sul piano mentale dove non ha minimamente sentito la pressione di un match così importante.

Esordio positivo, invece, per un’altra giocatrice rientrata da poco. Viktoria Azarenka domina contro l’americana Bellis, vincendo in due rapidi set per 6-3 6-0. Restando sempre in casa Bielorussia da segnalare anche l’altra vittoria agevole di Aryna Sabalenka contro Madison Brangle.

Finisce subito l’avventura di Camila Giorgi a Miami. L’azzurra, unica presente in tabellone, è stata sconfitta dalla croata Donna Vekic in due set per 6-0 7-5. Tra i match più interessanti della giornata spiccano i successi di Alize Cornet sull’americana Mattek-Sands e poi della russa Ekaterina Makarova in tre set sulla svizzera Timea Bacsinszky

Questo il riepilogo dei risultati

Osaka (JPN) b. S.Williams (USA) 6-3 6-2

Cornet (FRA) b. Mattek-Sands (USA) 6-2 7-5

Azarenka (BLR) b. Bellis (USA) 63 6-0

Witthoeft (GER) b. Maria (GER) 6-3 6-4

Diyas (KAZ) b. Brady (USA) 7-5 7-6

Hsieh (TPE) b. (q) Boulter (GBR) 6-4 7-5

Makarova (RUS) b. Bacsinszky (SUI) 6-2 2-6 6-4

Niculescu (ROU) b. Putimtseva (KAZ) 6-2 6-4

Wang (CHN) b. Vondrousova (CZE) 6-2 4-6 7-6

Riske (USA) b. Linette (POL) 1-6 6-0 6-2

Dodin (FRA) b. Cepede-Royg (PAR) 6-4 6-7 6-3

Collins (USA) b. Begu (ROU) 6-1 6-1

Lepchenko (USA) b. Golubic (SUI) 6-4 5-7 7-5

Vikhlyantseva (RUS) b. Peterson (SWE) 7-5 6-1

Sabalenka (BLR) b. Brangle (USA) 6-1 6-4

Petkovic (GER) b. Hercog (SLO) 6-2 6-0

Kenin (USA) b. Voegele (SUI) 6-4 6-4

Martic (CRO) b. Davis (USA) 6-1 7-5

Vekic (CRO) b. Giorgi (ITA) 6-0 7-5

Puig (PUE) b. Stosur (AUS) 6-3 6-4













Foto: pagina Twitter BNP Paribas