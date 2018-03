Tennis, Masters 1000 Indian Wells 2018: Thomas Fabbiano vola al secondo turno. L’azzurro sconfigge in due set Bradley Klahn

Buone notizie arrivano dal Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) per il tennis azzurro. Thomas Fabbiano ha superato, infatti, il primo turno sconfiggendo l’americano Bradley Klahn, n.166 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 25 minuti di partita. Un match ben gestito dall’azzurro capace di fare la differenza nei momenti importanti del confronto, portandosi a casa un successo prestigioso. Nel prossimo round ci sarà la sfida contro la testa di serie n.8 del torneo Jack Sock.

Nel primo set l’andamento del confronto è equilibrato ed entrambi i giocatori hanno le loro chance per andare avanti di un break. Fabbiano non sfrutta due palle break nel terzo game ma deve poi annullarne una nel successivo. Nel settimo gioco, il pugliese approfitta a dovere qualche errore di troppo di Klahn, strappando il servizio al rivale. L’ottimo rendimento alla battuta (71% dei punti ottenuti con la prima ed il 70% ottenuti con la seconda) sono una rassicurazione importante nel tennis dell’italiano che così conclude in proprio favore, sul 6-4, la prima frazione.

Nel secondo set il canovaccio dell’incontro non cambia. Gli scambi sono molto rapidi e si gioca su pochi punti. Thomas ha il merito di concretizzare le chance a disposizione nel quinto game ottenendo il break nel quinto game ai vantaggi. Sostenuto da un servizio, poi, consistente il 28enne di Grottaglie fa suo il match sul 6-4, convincendo per la solidità esibita.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter Federtennis