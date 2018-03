Surf, Quiksilver Pro Gold Coast 2018: trionfa l’australiano Julian Wilson, eliminato nelle prime fasi Leonardo Fioravanti

Prima tappa della World Surf League 2018 e grandi emozioni per gli appassionati della tavola, in cerca dell’onda giusta, nella Quiksilver Pro Gold Coast in Australia.

E’ arrivato il successo nel primo appuntamento del tour mondiale per l’australiano Julian Wilson che ha avuto meglio in una finale tutta “aussie” su Adrian Buchan. Il vincitore è stato autore di una prova quasi perfetta aperta con un 9.93 e rafforzata da un 7.50 sulla seconda onda. Niente da fare per lo sfidante che, specie per il punteggio ottenuto nel primo tentativo (6.50), non è riuscito a recuperare il gap dal rivale concludendo con 15.10 contro i 17.43 punti del trionfatore.

“Questo è un sogno che si realizza – le prime parole di Julian – Ho imparato molto e grazie al sostegno della mia famiglia sono riuscito a superare le difficoltà rappresentate dal mio infortunio, venendo qui a gareggiare e vincere“. L’australiano, infatti, alla fine di gennaio aveva riportato un infortunio alla spalla che ne aveva messo in dubbio la partecipazione alle gare della Gold Coast.

Tornando alla competizione le sorprese non sono mancate. Erano, infatti, attesi il primatista del ranking 2017, l’hawaiano John John Florence ed il brasiliano Gabriel Medina al pari del vincitore dell’anno scorso Owen Wright. Ebbene, Florence, abbastanza a sorpresa, è stato eliminato nelle batterie del 2° turno dall’oceanico Mikey Wright ottenendo 10.76 contro 15.10 dell’avversario. L’australiano ha poi completato l’opera estromettendo anche il sudamericano in una sfida all’ultimo respiro, come si suol dire, piegando Medina con una seconda onda da 8.40 (eliminazione per lui poi nel quarto turno). L’altro Wright, invece, è stato costretto ad arrendersi al finalista Buchan, autore di una prova negativa nei quarti di finale

Per quanto concerne i colori azzurri, il nostro Leonardo Fioravanti, all’esordio, si è confrontato con Medina nel 2° round totalizzando uno score di 7.90 contro i 13.00 del rivale e non trovando purtroppo il giusto equilibrio sulla tavola.

Nella Roxy Pro Gold Coast, riservata alle donne, il successo è andato all’americana Lakey Peterson (15.67), battendo l’australiana Keely Andrew (5.67). Statunitense che nei quarti di finale ha piegato, al termine di un confronto serratissimo, l’aussie Tyler Wright (n.1 del ranking 2017) mentre Andrew ha avuto la meglio della connazionale Stephanie Gilmore (vittoriosa nel 2017) sempre nei quarti.













