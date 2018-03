SPORT 2018: APPUNTAMENTI E PRONOSTICI

Gli eventi più attesi della stagione sportiva 2018

Il 2018 è un anno ricco di interessanti avvenimenti sportivi di portata nazionale ma anche internazionale, che destano la curiosità e l’attenzione degli amanti dei diversi tipi di sport. Vediamoli nel dettaglio, con un particolare riferimento ai pronostici, un’attività sempre in fermento, tra gli appassionati, tra i tifosi e sulla stampa specializzata. Dalla Coppa del mondo FIFA 2018 alla Sei Nazioni di Rugby , fino alla Coppa Italia di calcio, numerosi sono gli eventi in calendario per i tifosi italiani.

Cominciamo dal calcio, lo sport più amato dagli italiani, e in particolare dal campionato mondiale di calcio 2018, altrimenti noto come “Coppa del mondo FIFA 2018”: la competizione, che si svolgerà negli stadi della Russia, inizierà sabato 14 giugno e si concluderà domenica 15 luglio. Dopo la sconfitta subita dalla nazionale svedese, l’Italia, come tutti sanno, non parteciperà. Tra le trentadue squadre qualificate e, secondo i primi pronostici , le favorite sono la Germania (vincitrice della Coppa del Mondo nel 2014, per la quarta volta nella storia),il Brasile ma anche la Francia, finalista agli europei francesi. A seguire la Spagna e l’Argentina. Sembra invece più improbabile una ipotetica vittoria di squadre come l’Inghilterra, il Portogallo e il Belgio, ma tutto è ancora da giocare: certo è infatti che per sapere l’esito delle competizioni bisognerà seguire le sfide giorno per giorno.

Lo stesso vale per altre attese gare, come ad esempio, sempre restando nell’ambito del calcio, la Coppa Italia : la 71esima edizione della celebre sfida calcistica, iniziata il 29 luglio 2017, si concluderà il 9 maggio di quest’anno (l’orario serale è ancora in via di definizione, e i biglietti saranno messi in vendita dai primi giorni di aprile), e vedrà sfidarsi Juventus e Milan presso lo stadio Olimpico di Roma: in palio la possibilità di giocare di diritto la Supercoppa italiana. La Juventus giocherà la diciottesima finale nella sua storia, mentre il Milan è alla quattordicesima occasione di vittoria… i pronostici sono ancora aperti e tutto è ancora da decidere, anche se i bianconeri sembrano in vantaggio nelle scommesse… almeno stando alle indicazioni di quotidiani e bookmaker.

Non solo calcio: gli altri importanti sport del palinsesto 2018

Dopo le Olimpiadi invernali a Pyeongchang in Corea (le quali si sono concluse il 25 febbraio) e oltre al seguitissimo calcio, non mancano in questo 2018 altri avvenimenti sportivi, che vi elenchiamo a seguire, e sui quali sono pienamente aperti i pronostici, come si può vedere dalle possibilità di scommesse su bookmaker accreditati come 888sport .

Atletica leggera: i campionati europei di atletica leggera, alla ventiduesima edizione, si svolgeranno in Germania, più precisamente a Berlino, dal 6 al 12 agosto 2018, presso l’Olympiastadion. Saranno 47 le categorie previste, tra quelle maschili e quelle femminili.

Ciclismo: il primo importante appuntamento in programma per questa disciplina è il Giro d’Italia (dal 4 al 27 maggio, in 21 tappe complessive, con partenza eccezionale da Gerusalemme): a contendersi l’ambita maglia rosa saranno, tra gli altri, Chris Froome (che ha ufficialmente annunciato la sua partecipazione alla gara), l’olandese Tom Domoulin ( per il Team Sunweb) e il sardo Fabio Aru, soprannominato “Il Cavaliere dei quattro mori” e passato alla UAE Emirates a partire proprio dalla stagione 2018. A seguire si terrà il Tour de France 2018, che avrà luogo dal 7 al 29 luglio. I campionati del mondo di ciclismo su strada 2018 si giocheranno invece in Austria (ad Innsbruck) all’inizio dell’ autunno, e più precisamente dal 23 al 30 settembre.

Pallavolo: dal 10 al 30 settembre avrà luogo il campionato mondiale di pallavolo maschile 2018: al torneo, che si terrà in Italia e in Bulgaria, parteciperanno 24 squadre nazionali. Dal 30 settembre al 21 ottobre, in Giappone, sarà la volta del mondiale femminile, sempre giocato tra 24 squadre. Come per ogni altro sport i pronostici sono aperti: in particolare, quanto alla sfida maschile, tra i favoriti troviamo squadre come la Polonia, il Brasile, la Russia, la Francia, gli USA… oltre alla Bulgaria e all’Italia, le nazionali dei paesi che ospitano il torneo.