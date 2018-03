Speed skating, Francesca Lollobrigida rilancia: “Voglio la medaglia alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022”

La stagione dello speed skating si è finalmente conclusa. Ora è il momento di recuperare le energie e pianificare il prossimo quadriennio che poterà ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. E’ questo a cui sta pensando Francesca Lollobrigida, fresca vincitrice della Coppa del Mondo della mass start, reduce dal terzo posto della finale di World Cup a Minsk (Bielorussia).

Un’annata di grande livello quella della romana, impreziosita anche dall’oro continentale a Kolomna (Russia), sempre nella medesima specialità. Vero è che il settimo posto della gara a Cinque Cerchi è una macchia non da poco di cui l’azzurra è perfettamente consapevole. Un risultato negativo tale però da non abbattere la nostra portacolori, disposta anzi a rilanciare le proprie quotazioni in vista dei prossimi Giochi: “Ho promesso subito dopo le Olimpiadi di PyeongChang che sarei andata avanti altri 4 anni. Volevo una medaglia e dal momento che ho mancato l’obiettivo non mi resta che riprovarci. Sono sicura che riuscirò a farcela, sono decisa e determinata. Perciò non mi ritiro. Vado avanti ed ovviamente farò anche le gare sulle rotelle d’estate“, rivela l’azzurra, intervistata dalla Gazzetta dello Sport Roma.

Francesca torna sullo sviluppo della gara olimpica: “E’ stata una gara strana, tutta particolare. Non ho difficoltà a dire che le atlete di alcune nazioni si sono messe d’accordo per rendermi la vita difficile. Ci sta, ero una delle favorite ed hanno fatto di tutto per bloccare ogni mia iniziativa. Dovevo aspettarmelo. Sotto questo aspetto ho sbagliato a non pensare a qualche contromisura oppure organizzare una strategia alternativa. Mi servirà per la prossima volta, dovrò essere più furba. Anche in questa finale che ho corso in Bielorussia ci hanno provato a mettersi di traverso, ma stavolta era diverso. Mi bastava entrare nelle cinque per vincere la Coppa; quando sono riuscita a venir fuori dal gruppo e ci siamo trovate in tre davanti, non c’era possibilità di giochetti supplementari se non provare a farmi cadere. Ma sono stata sempre molto attenta a non correre rischi. E mi sono ripresa questa seconda Coppa. Bella senza dubbio, arrivata a quattro anni dalla prima, ma anticipo la domanda: questo successo non mi solleva dalla delusione delle Olimpiadi, è tutta un’altra cosa“, ammette la Lollobrigida.

Pattinatrice laziale che, comunque, non starà ai box troppo a lungo visto che, quasi sicuramente, la vedremo protagonista nel pattinaggio a rotelle nelle competizioni internazionali in calendario quest’estate per tornare ad assaporare il dolce gusto della competizione e pensare già a quel che sarà.













Foto: profilo facebook Francesca Lollobrigida