Sollevamento pesi, Europei 2018: Nicolae Onica domina tra i 94 kg, Zygimantas e Grela si arrendono

Il rumeno Nicolae Onica è il nuovo Campione d’Europa della categoria 94 kg. A Bucarest, il padrone di casa ha trionfato con un totale di 381 chilogrammi: il 24enne, dopo aver concluso lo strappo in seconda posizione con un solo chilogrammo da recuperare nei confronti di Zygimantas (172 contro 171), si è letteralmente scatenato nello slancio con un incredibile alzata da 210 kg e ha così demolito la concorrenza.

Il lituano Stanulis Zygimantas non ha potuto davvero nulla nel secondo esercizio (202) e si è così fermato a 374 chilogrammi di totale accontentandosi della medaglia d’argento. Distaccatissimo il terzo classificato: il polacco Lukasz Grela è salito sul podio con 357 kg (169 nello strappo valso il bronzo e 188 nello slancio). Il lettone Kozevnikovs Vadims ha concluso l’esercizio di slancio in terza posizione (198) fermandosi al quarto posto nel totale (352) davanti all’israeliano Artus Mugurdumov (347) e allo spagnolo Manuel Sanchez (347). Non c’erano italiani in gara.