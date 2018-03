Sollevamento pesi, Europei 2018: Italia subito all’assalto del podio con le sorelle Pagliaro e Mirco Scarantino

A Bucarest, quest’oggi, prenderanno il via i Campionati Europei 2018 di sollevamento pesi, la prima competizione internazionale di spessore cui sarà impegnata la nazionale italiana, che si schiererà al via con otto atleti, due uomini e sei donne, tutti con possibilità di andare a medaglia, già a partire dalle prime gare odierne.

Nella 48 kg femminili, infatti, saranno impegnate a partire dalle 17.00 italiane Alessandra e Genny Pagliaro. La prima è decisamente più giovane e nonostante la minore esperienza internazionale è cresciuta in maniera esponenziale nell’ultimo periodo, arrivando anche ad insidiare Genny ai Campionati Italiani che si sono svolti poco più di un mese fa. Sulla carta, in ogni caso, l’asso nelle mani azzurre dovrebbe rimanere la seconda, che ha nelle gambe e nelle braccia alzate di ottimo livello, che potrebbero portarla fino al podio nel totale che rappresenta l’obiettivo di entrambe. Sarà fondamentale partire con il piede giusto e rispettare le tabelle, per non mettersi in difficoltà (anche psicologica) nelle alzate fondamentali per determinare la classifica finale.

Subito dopo, a partire dalle 19.30, sarà il turno del due volte campione europei in carica Mirco Scarantino. Nella 56 kg dovrebbe ripetersi l’ormai storico duello con lo spagnolo Josue Brachi: entrambi, come potenziale, possono arrivare a misure simili, nei pressi dei 270 kg e perché no raggiungere questa soglia. Potrebbe essere una sfida molto tesa e nervosa. Forte dei suoi titoli continentali già in bacheca, il nisseno ha dimostrato di saper gestire la pressione sulle pedane europee e anzi di potersi anche esaltare in gara. L’esperienza e il talento, ormai, ci sono: Scarantino è chiamato ad una nuova prova del nove per dimostrare di essere arrivato alla piena maturazione fisica e psicologica.

Iniziare bene, anche considerando il peso specifico sia di Scarantino che di Pagliaro all’interno del movimento, potrebbe essere importantissimo per mettere sui giusti binari anche gli altri azzurri, che scenderanno in pedana nei prossimi giorni.













