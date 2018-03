Sollevamento pesi, Europei 2018: i convocati dell’Italia ai raggi X. Scarantino, Bordignon e Pagliaro le punte azzurre

Settimana prossima, Bucarest ospiterà i Campionati Europei 2018 di sollevamento pesi. Sono otto, al momento, gli italiani iscritti alla rassegna continentale: andiamo a vedere di ognuno quali possono essere le ambizioni, con diversi atleti in odore di medaglia e magari anche di oro.

DONNE

GENNY PAGLIARO: di fatto, il capitano della squadra. Esperta in campo internazionale, due volte sul tetto d’Europa tra le Senior. Dopo aver interrotto l’attività, è tornata per i Mondiali dello scorso anno, ritrovando subito buone misure. È ancora un’atleta da medaglia che potrebbe togliersi soddisfazioni importanti in questa rassegna continentale nonostante sia ormai prossima ai 30 anni.

ALESSANDRA PAGLIARO: nove anni più giovane della sorella, gareggerà a sua volta nella categoria fino a 48 kg. Non ha ancora raggiunto le stesse misure di Genny alla sua età, ma negli ultimi anni è crescita in maniera esponenziale, fino a diventare un outsider credibile per le medaglie alle spalle di Genny e delle altre favorite della vigilia. Fondamentale, per lei, proseguire con la parabola di crescita imboccata nelle ultime stagioni.

JENNIFER LOMBARDO: tornata alla vecchia 53 kg, può puntare ad una medaglia. Nelle ultime stagioni era salita alla 58, stabilizzando le proprie misure oltre i 190 kg. Difficile ipotizzare possa mantenerli anche con un peso corporeo inferiore, ma può comunque rimanere su misure simili. Con queste premesse, è da medaglia, anche considerando che diverse delle protagoniste dello scorso anno non saranno presenti. È ancora alla ricerca della prima medaglia di peso in campo internazionale.

GIORGIA RUSSO: sulla carta dovrebbe avere qualcosa in meno rispetto alla compagna, sempre nella 53 kg, ma può fare bene ed è tra coloro che puntano al podio, pur senza partire con i favori del pronostico per la medaglia d’oro. Classe 1993 e un paio d’anni più giovane di Lombardo, può ben figurare in quel di Bucarest.

GIORGIA BORDIGNON: ha iniziato fortissimo la stagione con 232 kg sollevati alle Finali dei Campionati Italiani, migliorando già di 10 kg il risultato degli scorsi Mondiali. Da lì, in teoria, dovrebbe crescere ancora, proiettandosi su misure che consacrano come assoluta favorita per l’oro nella 69 kg, categoria cui è arrivata proprio nella scorsa rassegna iridata dopo qualche anno a 63, mentre la svedese Strenius dovrebbe essere la principale avversaria. Può crescere ancora e non poco, magari a partire dal titolo continentale.

MARIA GRAZIA ALEMANNO: ha fatto il percorso inverso rispetto a Bordignon, retrocedendo alla 63 chili. Nelle prime uscite, non è sembrata perdere di efficacia, mantenendosi su misure comparabili. Ha il potenziale per sollevare una misura prossima ai 210 chili che dovrebbero poterla sospingere anche in piena corsa per il podio, anche se magari non per l’oro. Sia lei che la stessa Bordignon potrebbero trarre giovamento da questo cambio.

UOMINI

MIRCO SCARANTINO: è il favorito nella 56 kg, nella quale è due volte campione in carica. Lo spagnolo Brachi fa paura, ma Mirco potrebbe e dovrebbe avere qualcosa in più. Dal punto di vista dei risultati e dell’immagine è la punta dell’intero movimento e può ambire ad un tris memorabile. Ha il potenziale per arrivare a 270 kg, misura che di fatto lo innalzerebbe sul gradino più alto del podio. Nei prossimi due anni ha il grande obiettivo di provare ad andare a Tokyo 2020 per quella che sarebbe la sua terza Olimpiade dopo Londra e Rio.

MIRKO ZANNI: se nel totale non parte favorito, il friulano classe 1997 viene dal bronzo Mondiale nello strappo e l’argento degli scorsi europei, che punta a migliorare arrivando all’oro. È giovane e in base ai miglioramenti effettuati nell’inverno potrebbe anche ambire ad un piazzamento sul podio anche nel totale, nonostante una concorrenza che nella 69 kg è molto qualificata.













Foto: Federpesistica