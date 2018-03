Sollevamento pesi, Europei 2018: Alessandra Pagliaro bronzo nello strappo dei -48 kg. Successo nel totale ad Elena Ramona Andries

A Bucarest (Romania) hanno preso il via i Campionati Europei 2018 di sollevamento pesi. Il primo titolo assegnato in questa giornata d’esordio è stato quello femminile nei 48 kg in cui erano impegnate le due sorelle Genny ed Alessandra Pagliaro. Per le azzurre le medaglie non sono arrivate nella somma dei punteggi delle due prove di strappo e di slancio. Genny si è fermata ai piedi del podio, giungendo quarta con la misura totale di 163 kg. Una misura modesta per lei, reduce da un anno sabbatico dopo Rio 2016 e lontana dalle sue miglior misure (180 kg). La gara è stata vinta dalla rumena Elena Ramona Andries (179 kg) a precedere la francese, campionessa d’Europa 2017, Anais Michel (174 kg) e la bulgara Daniela Pandova (165 kg). Tuttavia, nel singolo esercizio dello “strappo“, la più delle piccola delle Pagliaro, Alessandra, ha conquistato il bronzo (74 kg), prima medaglia senior internazionale (9 anni più giovane della sorella e di gran lunga la più giovane in gara), alle spalle della rumena (79 kg) e della transalpina (78 kg) già citate precedentemente.

Nello “strappo” grande equilibrio tra la Andries e Michel con il bronzo continentale dell’anno scorso che riesce a prevalere di un chilo rispetto alla francese mentre è splendida la giovanissima Pagliaro che con 74 kg si migliora rispetto al proprio personale raggiungendo una misura degna di nota. Non fa altrettanto invece la più titolata sorella che si ferma alle sue spalle, con 73 kg, non riuscendo a trovare la giusta coordinazione nel caricamento nell’ultimo tentativo a 75 kg.

Nello “slancio“, dove si decide il tutto, è strepitosa la rumena che raggiunge quota 100 kg, abile sia nella girata e nella spinta, a precedere una Michel costretta al tentativo estremo a 102 kg non trovando il corretto allineamento coi gomiti. Davvero un peccato per Genny Pagliaro (90 kg), in questo caso, a cui viene dato nullo il primo tentativo a 88 kg mancando poi nella spinta dei 94 kg e consentendo alla bulgara Pandova di prendersi il podio. Quinta piazza per Alessandra Pagliaro ad 87 kg.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federpesistica