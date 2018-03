Snowboardcross, Coppa del Mondo Mosca 2018: Michela Moioli tenta l’allungo decisivo

Fuga per la vittoria: Michela Moioli a Mosca proverà a conquistare i punti necessari a portare a casa la Coppa del Mondo di snowboardcross. Sabato infatti sono in programma qualifiche e gare individuali della penultima tappa del circuito maggiore, che domenica vedrà le gare a squadre.

Gli occhi dell’Italia però saranno tutti puntati sulla sfida per la generale femminile tra Moioli ed il contingente transalpino composto da Chloe Trespeuch, Charlotte Bankes e Nelly Moenne Loccoz, che proverà a giocare di squadra per guadagnare ancora punti sull’azzurra e poi andare a giocarsi il tutto per tutto nell’ultima gara in programma la settimana successiva.

Al maschile è molto più probabile che la Coppa venga assegnata in territorio russo: il vantaggio del transalpino Pierre Vaultier nei confronti dei più immediati avversari, l’austriaco Alessandro Hammerle e l’australiano Alex Pullin è molto cospicuo, ed anche con un risultato non eccezionale il francese potrebbe portare a casa il titolo. Omar Visintin ed Emanuel Perathoner sono in corsa per il quarto posto finale nella classifica generale, attualmente occupato dal tedesco Paul Berg.













Foto: Pagina Facebook FIS Snowboard World Cup

roberto.santangelo@oasport.it