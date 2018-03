Serie A, SPAL-Juventus 0-0: bianconeri bloccati a Ferrara! Campionato riaperto, il Napoli può accorciare

Incredibile pareggio della Juventus nell’anticipo della 29^ giornata di Serie A. I bianconeri sono stati bloccati sul campo della SPAL (0-0): i Campioni d’Italia lasciano per strada due punti e riaprono clamorosamente il campionato. I ragazzi di Max Allegri ora hanno cinque lunghezze di vantaggio sul Napoli che però domani potrà accorciare (i partenopei giocheranno contro il Genoa). Gli emiliani strappano invece un punto importantissimo in ottica salvezza.

La Juventus ha avuto un’occasione all’11’ con Alex Sandro servito da Douglas Costa in area ma il destro del brasiliano viene deviato. I bianconeri tengono bene il campo ma il fortino dei ragazzi di Semplici non lascia spazi, nemmeno quando Dybala cerca il gol su punizione al 45′. Buffon e compagni non riescono a fare la differenza, attaccano a spron battuto e all’88’ hanno una ghiotta occasione: Pjanic verticalizza, pallone a Mandzukic che appoggia per Alex Sandro che non riesce a concretizzare. La SPAL festeggia, la Juventus si lecca le ferite.