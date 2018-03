Serie A, 29^ giornata: i risultati delle partite di oggi e la classifica. Crotone-Roma 0-2, Milan-Chievo 3-2

Si sono disputate cinque partite nel pomeriggio della 29^ giornata della Serie A 2018 di calcio. La Roma ha vinto a Crotone per 2-0 e rafforza il terzo posto con quattro punti di vantaggio sull’Inter e sei sulla Lazio che giocherà questa sera con il Bologna. I giallorossi sono passati in vantaggio al 39′ con El Sharaawy che da due passi ha insaccato il bel cross di Kolarov, poi al 75′ Nainggolan ha chiuso i conti con un micidiale rasoterra di sinistro dai venti metri.

Il Milan ha battuto il Chievo per 3-2: Andrè Silva risolve la contesa all’82’ concretizzando un rimpallo fortunoso in area. Al 53′ Cutrone aveva pareggiato il primo vantaggio di Inglese al 34′. Stepinski al 33′ aveva riacciuffato il primo vantaggio con Calhanoglu. L’Atalanta vince a Verona e aggancia la Sampdoria al settimo posto: il 5-0 è propiziato dalla tripletta di Ilicic.. La Fiorentina si impone a Torino per 2-1 (decide il rigore Thereau in pieno recupero, fallo di mano di Ansaldi), fondamentale vittoria del Cagliari in ottica salvezza: 2-1 a Benevento e +5 sulla zona retrocessione, campani ormai spacciati. Di seguito tutti i risultati della 29^ giornata di Serie e la nuova classifica.

RISULTATI 29^ GIORNATA:

Udinese-Sassuolo 1-2

SPAL-Juventus 0-0

Sampdoria-Inter 0-5

Benevento-Cagliari 1-2

Crotone-Roma 0-2

Verona-Atalanta 0-5

Milan-Chievo 3-2

Torino-Fiorentina 1-2

Lazio-Bologna ore 20.45

Napoli-Genoa ore 20.45

CLASSIFICA:

Juventus 75, Napoli 70, Roma 59, Inter 55, Lazio 53, Milan 50, Atalanta 44, Sampdoria 44, Fiorentina 41, Torino 36, Udinese 33, Bologna 33, Genoa 30, Cagliari 29, Sassuolo 27, SPAL 25, Chievo 25, Crotone 24, Verona 22, Benevento 10.













(disegno Angelo Giacovazzo)