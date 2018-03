Sei Nazioni femminile 2018, Italia in Galles per evitare l’ultimo posto nella competizione

Dopo le prime tre sconfitte, tutte piuttosto nette contro Inghilterra, Irlanda e, soprattutto, Francia, l’Italia femminile di rugby si appresta a vivere le due sfide del Sei Nazioni maggiormente alla portata, quella in casa del Galles e quella in casa contro la Scozia. La prima, come per gli uomini, sarà la partita in trasferta, e si giocherà a Cardiff poche ore prima del match maschile.

Alle 12.45 italiane di domenica le azzurre affronteranno la squadra che ha vinto soltanto all’esordio, in casa contro la Scozia, per un solo punto, poi sono giunte due sonore sconfitte, in Inghilterra ed Irlanda, facendole rimanere a quota 4 punti in classifica. Le azzurre invece sono ancora al palo, ed hanno bisogno di punti per muovere la classifica e magari scavalcare Scozia e, perché no, il Galles stesso.

In ottica ranking questo è un match importantissimo, che, seppur mitigato dal fattore campo avverso, a seconda del risultato darà (o toglierà) tanti punti ad Italia e Galles: per questo motivo le azzurre di Di Giandomenico non possono fallire, per non perdere i bei passi avanti fatti in classifica anche allo scorso Mondiale in Irlanda.

Il CT ha così presentato la sfida al sito federale: “Il Sei Nazioni esprime un livello altissimo di gioco. Nel torneo non ci sono mai partite facili. Abbiamo affrontato finora alcune tra le squadre più forti al mondo, migliorando la consapevolezza della nostra squadra rispetto al livello tecnico imposto dalla competizione. Ciò ci consente anche di lavorare sulle aree più carenti del nostro gioco. Affrontiamo queste due ultime partite convinti che possiamo fare meglio, rimanendo focalizzati sulla nostra prestazione e consapevoli che avremo di fronte delle avversarie di grande valore“.

Questo il XV dell’Italia: 15 Manuela Furlan, 14 Sofia Stefan, 13 Michela Sillari, 12 Beatrice Rigoni, 11 Maria Magatti, 10 Veronica Madia, 9 Sara Barattin (C), 8 Elisa Giordano, 7 Isabella Locatelli, 6 Giada Franco, 5 Giordana Duca, 4 Valentina Ruzza, 3 Lucia Gai, 2 Melissa Bettoni, 1 Gaia Giacomoli. A disp.: 16 Silvia Turani, 17 Eleonora Ricci, 18 Michela Merlo, 19 Elisa Pillotti, 20 Ilaria Arrighetti, 21 Beatrice Veronese, 22 Jessica Busato, 23 Aura Muzzo.













Foto: FIR (utilizzo editoriale)

roberto.santangelo@oasport.it