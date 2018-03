Sei Nazioni 2018: la Scozia ai raggi X. A Roma con cinque novità, una vittoria potrebbe valere il terzo posto

Una Scozia che alla vigilia del torneo sembrava poter essere della partita per la vittoria finale del Sei Nazioni di rugby, si è sciolta sul più bello: sconfitta all’esordio in Galles, debacle in terra irlandese. In mezzo le due vittorie con Francia ed Inghilterra, che hanno mostrato sprazzi di bel gioco.

La Scozia è stata, finora, la formazione maggiormente deludente di questo torneo, e al momento si trova in quinta piazza, con otto punti, conquistati nelle due vittorie appena citate, senza trovare poi né bonus offensivi, né difensivi. Il percorso scozzese si concluderà sabato allo stadio Olimpico di Roma.

Per l’occasione il CT Townsend si presenterà nel Bel Paese con una selezione rinforzata da cinque nuove unità, che portano il totale a 38 atleti: Scott Cummings, Matt Fagerson, Adam Hastings, Richie Vernon (tutti dei Glasgow Warriors), e Matt Scott (Gloucester). I primi tre sono esordienti assoluti, mentre Vernon vanta 24 presenze (l’ultima però risale alla Coppa del Mondo 2015). Soltanto Scott ha già fatto parte del gruppo selezionato per le prime due sfide di questo Sei Nazioni.

Bisognerà però vedere quale Scozia avremo di fronte: quella esterna, evanescente contro Galles ed Irlanda, o quella interna, fenomenale contro Francia ed Inghilterra? In ogni caso Laidlaw e Russell saranno certamente da tenere d’occhio in mediana, con tutta la formazione che sarà trascinata dal capitano, John Barclay.

Una vittoria in Italia potrebbe valere anche il terzo posto finale, ma molto dipenderà dai risultati che matureranno sugli altri campi: la Scozia vuole costringere gli azzurri al whitewash, dopo che la nostra nazionale ha già portato a casa il cucchiaio di legno: è matematico, qualunque sia il risultato dell’ultimo turno, l’ultimo posto in classifica per la nostra selezione.













Foto: Pagina Facebook Scozia Rugby

roberto.santangelo@oasport.it