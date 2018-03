Sei Nazioni 2018: Irlanda per il Grande Slam, Italia per evitare il whitewash. Che lotta per il secondo posto!

Ultima giornata del Sei Nazioni di rugby: decisa la vincitrice, l’Irlanda, e, ahimè, il cucchiaio di legno, portato a casa dall’Italia. Mancano però ancora tanti verdetti, che verranno emessi negli ultimi 80′ di gara: l’Irlanda cerca uno storico Grande Slam in quel di Twickenham, ma gli inglesi, pur profondamente delusi dall’esito del torneo, vorranno centrare almeno il secondo posto, ma dovranno ottenere la vittoria con bonus e sperare, allo stesso tempo in un risultato favorevole in Galles-Francia.

Perché gli inglesi giungano secondi infatti, serve che la Francia vinca senza bonus, o che il Galles faccia altrettanto, ma poi bisognerebbe andare a guardare la differenza punti. I gallesi infatti sono padroni del proprio destino essendo, al momento, secondi con un punto di margine su Inghilterra e transalpini.

Se la soluzione è davvero intricata nella corsa al secondo posto, le cose si semplificano in coda: la Scozia cercherà di vincere a Roma per scalare una o due posizioni in classifica, mentre l’Italia, che è già aritmeticamente ultima, deve almeno evitare il whitewash, riconoscimento poco ambito, riservato a chi perde tutti gli incontri.













Foto: Lorenzo Di Cola

