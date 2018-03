Sci di fondo, classifica generale Coppa del Mondo 2018: tra gli uomini resta saldamente in vetta il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo

Dopo la 15 km tc odierna poco varia in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo maschile di sci di fondo: ormai sembra che solo la matematica impedisca al norvegese Johannes Hoesflot Klaebo di portare già a casa il titolo. Il norvegese ha oltre 200 punti di margine sul secondo, il connazionale Martin Johnsrud Sundby, a sole due settimane dalla conclusione della stagione del circuito maggiore.

Classifica generale Coppe del Mondo maschile di sci di fondo (top 10)

1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1208

2 SUNDBY Martin Johnsrud NOR 980

3 COLOGNA Dario SUI 953

4 HARVEY Alex CAN 900

5 BOLSHUNOV Alexander RUS 800

6 POLTORANIN Alexey KAZ 756

7 HOLUND Hans Christer NOR 706

8 MANIFICAT Maurice FRA 699

9 IVERSEN Emil NOR 582

10 USTIUGOV Sergey RUS 560













Foto: Valerio Origo

roberto.santangelo@oasport.it