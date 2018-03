Sci di fondo, classifica generale Coppa del Mondo 2018: Dario Cologna torna in seconda posizione, ma Johannes Klaebo mantiene 224 punti di margine

Dario Cologna centra il prestigioso successo di Oslo-Holmenkollen con la sua 50 chilometri in tecnica classica e si riporta in seconda posizione in classifica generale a 224 punti dal dominatore della stagione, il norvegese Johannes Klaebo che oggi ha chiuso solamente in quarantesima posizione. La vittoria di oggi permette a Cologna si superare Martin Johnsrud Sundby per appena 10 punti. Per l’Italia 17 punti importanti per Mirco Bertolina con il 19esimo posto odierno, che lo portano a 30 totali. Come sempre grande Norvegia nelle prime posizioni, con quattro rappresentanti nei prime nove classificati.

CLASSIFICA GENERALE CDM 2018

1 JOHANNES HOESFLOT KLAEBO NOR 1338 PUNTI

2 DARIO COLOGNA SVI 1114 PUNTI

3 MARTIN JOHNSRUD SUNDBY NOR 1104 PUNTI

4 ALEX HARVEY CAN 958 PUNTI

5 ALEXNDER BOLSHUNOV RUS 860 PUNTI

6 HANS CHRISTER HOLUND NOR 775 PUNTI

7 ALEXEY POLTORANIN KAZ 756 PUNTI

8 MAURICE MANIFICAT FRA 746

9 EMIL IVERSEN NOR 622 PUNTI

10 SERGEY USTIUGOV RUS 560 PUNTI

11 FEDERICO PELLEGRINO ITA 511 PUNTI

..

28 FRANCESCO DE FABIANI ITA 205 PUNTI

..

71 GIANDOMENICO SALVADORI ITA 56 PUNTI

..

76 MAICOL RASTELLI ITA 50 PUNTI

..

92 DIETMAR NOECKLER ITA 31 PUNTI

93 MIRCO BERTOLINA ITA 30 PUNT

Foto: Dario Cologna